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Toni Kroos'tan Arda Güler yorumu: "Liderlik için doğru zaman"

Real Madrid'in efsane ismi Toni Kroos, bu sezon Xabi Alonso yönetiminde daha fazla süre alması beklenen Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kroos, genç yıldızın liderlik rolünü üstlenmek için doğru zamanda olduğunu belirtti.

calendar 13 Temmuz 2025 12:18
Haber: Sporx.com dış haberler
Toni Kroos'tan Arda Güler yorumu: 'Liderlik için doğru zaman'
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Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'den ayrılmasıyla birlikte takımın başına geçen Xabi Alonso, yeni sezonda genç yıldız Arda Güler'e daha fazla süre vermeyi planlıyor.

Milli oyuncumuz Türkiye'de olduğu kadar İspanya'da da gündemde kalmaya devam ederken, hakkında bir yorum da kulübün efsanelerinden Toni Kroos'tan geldi.

FİZİKSEL OLARAK ÖNE ÇIKTI

Kroos, Arda Güler'in geçen sezon futbola hazır olduğunu ancak fiziksel açıdan gelişmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Alman yıldız, "Alonso ona şu ana kadar çok fazla süre verdi. Geçen sezon futbol olarak hazırdı ama fiziksel olarak bir adım öne çıktı." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, genç yıldızın savunma yönüne de değinerek, "Onu tamamen savunmadan muaf tutmam. Modern futbolda bu neredeyse imkansız." dedi.

LİDERLİK İÇİN DOĞRU ZAMAN



Arda Güler'in oyuna büyük emek verdiğini vurgulayan Kroos, "Xabi Alonso'nun bu projenin ilk aşamalarında ona verdiği liderlik rolünü üstlenmek için mükemmel bir zamandayız." diyerek, Arda'ya duyulan güveni de ortaya koydu.

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