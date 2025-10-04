Tomislav Mijatovic: 'Oyuncularla gurur duyuyorum'

EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes, Karadağ'da Hapoel Tel Aviv'i konuk etti.



Temsilcimiz, Hapoel Tel Aviv karşısında sahadan 81-87 mağlup ayrıldı ve ikinci maçında ilk yenilgisini yaşadı.



Hapoel ise haftayı 2'de 2 ile kapattı. Anadlu Efes yardımcı koçu Tomislav Mijatovic, yayıncı kuruluş S Sport mikrofonlarına konuştu.



"40 dakika uzun bir süre ve istediğimiz gibi gitmeyen şeyler nedeniyle üçüncü çeyrekte momentumumuzu kaybettik. Yine de oyuncularımız son bölüme kadar iyi bir mücadele verdiler. Bunun için onlarla gurur duyuyorum. Bu uzun bir maraton. Gelişmeye devam edeceğiz ve adım adım ilerleyeceğiz. Artık bizim için önemli olan şey sıradaki maç."