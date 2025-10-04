03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Tomislav Mijatovic: "Oyuncularla gurur duyuyorum"

Anadolu Efes yardımcı koçu Tomislav Mijatovic, Hapoel Tel Aviv maçının ardından konuştu.

calendar 04 Ekim 2025 01:05 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 01:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Tomislav Mijatovic: 'Oyuncularla gurur duyuyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes, Karadağ'da Hapoel Tel Aviv'i konuk etti.

Temsilcimiz, Hapoel Tel Aviv karşısında sahadan 81-87 mağlup ayrıldı ve ikinci maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Hapoel ise haftayı 2'de 2 ile kapattı. Anadlu Efes yardımcı koçu Tomislav Mijatovic, yayıncı kuruluş S Sport mikrofonlarına konuştu.

"40 dakika uzun bir süre ve istediğimiz gibi gitmeyen şeyler nedeniyle üçüncü çeyrekte momentumumuzu kaybettik. Yine de oyuncularımız son bölüme kadar iyi bir mücadele verdiler. Bunun için onlarla gurur duyuyorum. Bu uzun bir maraton. Gelişmeye devam edeceğiz ve adım adım ilerleyeceğiz. Artık bizim için önemli olan şey sıradaki maç."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.