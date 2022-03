Tomas Ujfalusi'den Galatasaray ve milli takım açıklaması

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski Çek futbolcu Tomas Ujfalusi, teknik direktör Domenec Torrent'in sarı-kırmızılı takıma kalite katacağını söyledi.



Galatasaray'da 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ujfalusi, Çekya'nın başkenti Prag'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Sarı-kırmızılı ekibi takip ettiğini belirten Çek futbol adamı, "Tüm maçları izleme fırsatı bulamıyorum ama bazen takip ediyorum. Her takım başarılı olduğu sezonların ardından böyle iyi olmayan dönemler geçirebilir. Takıma birçok yeni futbolcu katıldı, ayrıca en önemli oyunculardan Fernando Muslera sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemedi. Bu sezon Galatasaray için beklenildiği gibi geçmedi. Ancak Galatasaray'ın gelecek sezon toparlanacağını ve şampiyonluk yarışının içinde yer alacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Tomas Ujfalusi, 30 haftası geride kalan Süper Lig'de 38 puanla 15. sırada yer alan Galatasaray'ın küme düşme tehlikesi yaşayıp yaşamayacağına ilişkin bir soruya, "Galatasaray'ın küme düşmesi söz konusu olamaz." cevabını verdi.



- "Torrent, bu takıma kesinlikle kalite katacak"



Ujfalusi, Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent'in başarılı olacağını düşündüğünü kaydetti.



İspanyol teknik adam hakkında bilgisi olduğunu aktaran Tomas Ujfalusi, "Torrent'i tanıyorum. Daha önce hangi kulüplerde çalıştığını biliyorum. Torrent'in yardımcısı Albert Riera ile de konuştum. Domenec Torrent'in bu takıma kesinlikle kalite katacağını düşünüyorum." şeklinde görüşünü aktardı.



Sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği dönemde beraber çalıştığı Fatih Terim ile yolların ayrılmasını da değerlendiren 43 yaşındaki futbol adamı, "Futbolda bunlar olabiliyor. Galatasaray gibi takımlar iyi sonuçlar alamadığında her zaman ilk önce teknik direktörle yollar ayrılır. Fatih Terim daha önce de defalarca görevinden ayrıldı. Geri geldikten sonra ise tekrar şampiyonluklar yaşadı." şeklinde konuştu.



- "Fenerbahçe maçlarını unutamam"



Galatasaray'da oynadığı ilk sezonda Fenerbahçe ile yaptıkları 2 maçı unutamadığını vurgulayan Ujfalusi, "Sahamızda Fenerbahçe ile oynadığımız ve 3-1 kazandığımız ilk derbiyi unutamam. Çok iyi bir sonuç aldık. Tabii ki Fenerbahçe'nin stadında şampiyonluk yaşadığımız müsabakayı da unutmam mümkün değil. Muhteşem bir atmosfer vardı." ifadelerini kullandı.



Tomas Ujfalusi, "Galatasaray, 2020'de uzun yıllar sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti. O derbide sahada olmak ister miydin?" sorusunu, "Kazandığımız bir maç ise kesinlikle sahada olmak isterdim. Derbiler her zaman özel ve farklıdır." şeklinde yanıtladı.



- "İyi bir takıma sahiptik"



Çek futbol adamı, kendisinin oynadığı dönemde Galatasaray'ın iyi bir kadroya sahip olduğunu anlatarak, "Mükemmel bir kalecimiz vardı. Felipe Melo ve Selçuk İnan orta sahada çok iyiydi. İki oyuncu, kaliteleriyle çok fazla asist yaptı ve gol kaydetti. Bu oyuncuların yanı sıra Milan Baros, Johan Elmander, Emmanuel Eboue ve Albert Riera da çok iyiydi. İyi bir takıma sahiptik." diye görüş belirtti.



Galatasaray'da savunmanın ortasında görev yapan Victor Nelsson ve Marcao Teixeira'nın iyi oyuncular olduğunu belirten Ujfalusi, "Nelsson hala genç bir futbolcu. Kendini geliştirebilir. Marcao'nun kalitesi zaten ortada. Semih Kaya da Galatasaray'a döndü. Onun adına mutlu oldum. Onunla bir süre önce yazıştık. Umarım Semih, Galatasaray'da daha fazla forma şansı bulur." ifadelerini kullandı.



- "Türkiye turu geçerse mutlu olacağım"



Tomas Ujfalusi, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın deplasmanda Portekiz ile yapacağı maçta iki ekibin tur şansının eşit olduğunu belirtti.



Karşılaşmanın çekişmeli geçeceğini ifade eden Ujfalusi, "Avrupa'da kaliteli takımlarda oynayan Türk futbolcuları izliyoruz. Türkiye'de de kaliteli futbolcular var. Portekiz de kendine özel bir kaliteye sahip. Her şey mümkün. Her zaman şanslar eşittir. Göreceğiz. Türkiye turu geçerse mutlu olacağım." değerlendirmesinde bulundu.



- "Teknik direktör olmayı planlamıyorum"



Futbolu bıraktıktan sonra vaktinin çoğunu kızına ayırdığını söyleyen Tomas Ujfalusi, sözlerini şöyle tamamladı.



"Futbolu bıraktıktan sonra kızım için gerçek bir baba olmaya karar verdim. Kızım İtalya'da oynadığım dönemde doğdu ve ona fazla vakit ayıramamıştım. Ülkeme döndüm ve kızıma daha iyi bir babalık yapma imkanı buldum. Çekya'daki televizyon kanallarında yorumculuk yapıyorum. Ayrıca Çekya 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda görev yapıyorum. Gelecekte teknik direktör olmayı planlamıyorum. Ancak sportif direktörlük iyi bir seçenek olabilir."





