Tolgay Arslan'a talip çıktı

Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden Hannover 96, Tolgay Arslan'la görüştü ve yıldız oyuncuya gelecek projesini anlattı. Yeni sezonda 1. Lig'e çıkmayı hedefleyen Kenan Koçak'ın hocalığını yaptığı kulübün, Fenerbahçe ile yakında masaya oturacağı öğrenildi.

Haber; Fanatik
Tolgay Arslan'a talip çıktı
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18 Ağustos 2020 10:24
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Tolgay Arslan'a, Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden Hannover 96'nın talip oldu. Hannover'in, Tolgay'la ciddi şekilde ilgilendiği ve kafalarındaki projeyi de yıldız futbolcuyla paylaştıkları bildirildi.

Yeni sezonda 1. Ligi hedefleyen ve bu doğrultuda ciddi bir hazırlık içinde olan Hannover'in, sağlam bir kadroyla istediği hedefe ulaşmaya çalışacağı öğrenildi. Tolgay'ın da yakından tanıdığı kulübün Türk teknik direktörü Kenan Koçak'ın, tecrübeli oyuncuya hedeflerini tüm detaylarıyla anlattığı bildirildi.

YA BONSERVİSLE YA DA KİRALIK

Alman ekibinin, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle almak istediği, ancak bu gerçekleşmez ise kiralık formülüyle bu işi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

Kanarya'dan yaklaşık 2 milyon Euro alan Tolga için Hannover'in, yakında Fenerbahçe ile masaya oturacağı ve bu transfer konusunda tüm şartları masaya yatıracağı ifade edildi.

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