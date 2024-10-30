Tofaş'tan deplasmanda kritik galibiyet

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Keravnos ekibini 99-96 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tofaş'tan deplasmanda kritik galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2024 23:26
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında TOFAŞ, Keravnos ile karşı karşıya geldi.

Costas Papaellinas Arena'da oynan maçta deplasman ekibi Tofaş, mücadeleyi 99-96 kazandı.
 Costas Papaellinas Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-24 önde tamamlayan ev sahibi ekip soyunma odasına da 51-44 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı eriten TOFAŞ, final periyoduna 2 sayı geride girdi: 75-73. Son çeyrekte iyi savunma yapan TOFAŞ, maç sonunu iyi oynadı ve sahada 99-96 galip ayrıldı.

Gruptaki 4. maçını da kazanan TOFAŞ, liderliğini sürdürdü. Keravnos ise 3. yenilgisini yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery