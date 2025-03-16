TOFAŞ, sahasında hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 111-93 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ, sahasında hata yapmadı
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16 Mart 2025 21:38

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı konuk etti.

TOFAŞ Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 111-93 kazandı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız

TOFAŞ: Reed 20, Perez 19, Yiğitcan Saybir 3, Tolga Geçim 13, Bankston 15, Özgür Cengiz 5, Trifunovic 15, Demircan Demir, Berk Demir 3, Pasenicks 8, Obrien 10, Ali Taşkın,

Darüşşafaka Lassa: Appleby 16, Enes Berkay Taşkıran 8, Moore 11, Tinkle 19, Brajkovic 14, Tarık Sezgün, Tolga Kay, Muhaymin Mustafa 2, Gach, Pecarski 14, Ege Demir 9, Ege Akçay

1. Periyot: 23-22

Devre: 52-48

3. Periyot: 83-74

Beş faulle çıkan: 38.28 Ege Demir

 

 

 



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