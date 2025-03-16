TOFAŞ, sahasında hata yapmadı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı konuk etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı konuk etti.
TOFAŞ Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 111-93 kazandı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız
TOFAŞ: Reed 20, Perez 19, Yiğitcan Saybir 3, Tolga Geçim 13, Bankston 15, Özgür Cengiz 5, Trifunovic 15, Demircan Demir, Berk Demir 3, Pasenicks 8, Obrien 10, Ali Taşkın,
Darüşşafaka Lassa: Appleby 16, Enes Berkay Taşkıran 8, Moore 11, Tinkle 19, Brajkovic 14, Tarık Sezgün, Tolga Kay, Muhaymin Mustafa 2, Gach, Pecarski 14, Ege Demir 9, Ege Akçay
1. Periyot: 23-22
Devre: 52-48
3. Periyot: 83-74
Beş faulle çıkan: 38.28 Ege Demir