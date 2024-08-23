Tire FK özel maçta galip

TFF 3. Lig ekibi Tire FK, hazırlık karşılaşmasında Mustafakemalpaşaspor'u 1-0 yendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tire FK özel maçta galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 13:05
TFF 3'üncü Lig'de sezona hazırlanan Tire 2021 FK, Bolu kampında oynadığı özel karşılaşmada Mustafakemalpaşaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın tek golünü sarı-kırmızılı ekipten Efe Çakmak attı.

Tire FK'da yeni sezonda Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletler de 400 TL ile 4 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery