Tire FK özel maçta galip

TFF 3'üncü Lig'de sezona hazırlanan Tire 2021 FK, Bolu kampında oynadığı özel karşılaşmada Mustafakemalpaşaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçın tek golünü sarı-kırmızılı ekipten Efe Çakmak attı.
Tire FK'da yeni sezonda Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletler de 400 TL ile 4 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.
Maçın tek golünü sarı-kırmızılı ekipten Efe Çakmak attı.
Tire FK'da yeni sezonda Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletler de 400 TL ile 4 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.
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