10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-345'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-145'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-045'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Tire 2021 golcüyü açıkladı!

Tire 2021 FK, Beykoz İshaklıspor'dan santrfor Atakan Akbulut'u kadrosuna kattı.

Tire 2021 golcüyü açıkladı!
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 FK, dış transferde Beykoz İshaklıspor'dan 24 yaşındaki santrfor Atakan Akbulut ile anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tire Futbol Kulübü olarak Atakan Akbulut ile anlaşmaya vardık. Kariyerine Çanakkale'de başlayan Atakan, sırasıyla Çanakkale Dardanelspor, Karşıyaka, Muğlaspor, Efeler 09, Çayelispor ve Beykoz formalarıyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızı formamız altında nice gollere, nice zaferlere" denildi.

Atakan geçen sezon ilk yarıda Çayeli formasıyla 13 maçta 3 gol atarken, Beykoz ekibinde 8 müsabakaya çıktı.
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
