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"Hedefimiz gruptan çıkmak"

- "Güzel bir grup aşaması geçireceğimizi düşünüyorum"

- "Arka planda çok fazla şeyle uğraşıyoruz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın pota altı oyuncusu Tilbe Şenyürek, çarşamba günü başlayacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.Tilbe Şenyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın kamp süreci, turnuvadaki rakipleri ve hedeflerini değerlendirerek Türk basketbolseverlere destek çağrısında bulundu.Hazırlık kampının güzel ve verimli geçtiğini aktaran Tilbe,diye konuştu.Turnuvanın ilk maçında 18 Haziran'da karşılaşacakları Fransa'nın zorlu bir rakip olduğunu vurgulayan milli basketbolcu,ifadelerini kullandı.A Grubu'nda mücadele edecekleri Fransa, İsviçre ve Yunanistan'ı değerlendiren Tilbe Şenyürek,şeklinde konuştu.Milli takımın hedefleri konusunda herkesin ortak bir noktada buluştuğunu belirten Tilbe,değerlendirmesinde bulundu.Türk basketbolseverlere destek çağrısında bulunan Tilbe Şenyürek, sözlerini şöyle tamamladı: