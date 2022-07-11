Tiago Çukur, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe, Watford forması giyen ve anlaşma sağladığı Tiago Çukur'u İstanbul'a getirdi.

Haber; Sporx.com
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Tiago Çukur, Fenerbahçe için İstanbul'da
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11 Temmuz 2022 10:35
Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, İstanbul'a geldi.

Tiago Çukur, İstanbul'da son görüşmeleri yapacak, sağlık testlerine girecek ve her şeyin olumlu sonuçlanması halinde Fenerbahçe'ye imza atacak.

Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki için Watford'a 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi."

TIAGO ÇUKUR'UN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Doncester Rover'da oynayan Tiago Barbaros Çukur, 26 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Genç futbolcu, 1.96 boyunda. Futbolcu, sağ ayağını da etkin kullanmasıyla biliniyor.

Santrfor bölgesinde görev yapan genç oyuncu, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçların geniş kadrosunda yer alarak dikkat çekmişti.
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