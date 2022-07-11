Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi.





Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, İstanbul'a geldi.Tiago Çukur, İstanbul'da son görüşmeleri yapacak, sağlık testlerine girecek ve her şeyin olumlu sonuçlanması halinde Fenerbahçe'ye imza atacak.Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki için Watford'a 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.Geçen sezon Doncester Rover'da oynayan Tiago Barbaros Çukur, 26 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Genç futbolcu, 1.96 boyunda. Futbolcu, sağ ayağını da etkin kullanmasıyla biliniyor.Santrfor bölgesinde görev yapan genç oyuncu, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçların geniş kadrosunda yer alarak dikkat çekmişti.