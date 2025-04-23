THY Euroleague play-off etabında ikinci maçlar oynanacak

Basketbol THY Euroleague play-off mücadelesi 24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günü oynanacak ikinci maçlarla sürecek.



Play-off serisinde dün oynanan Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol ve Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes eşleşmelerinde ev sahibi takımlar kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı.



Seride üç galibiyete ulaşan ekipler adını dörtlü finale yazdıracak.



THY Euroleague play-off etabı ikinci maçlarının programı şu şekilde:



-24 Nisan Perşembe:



20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)



21.30 Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes (OAKA)



- 25 Nisan Cuma:



20.00 Monaco-Barcelona (Salle Gaston Medecin)



21.30 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Kardeşlik)



