THY Euroleague Dörtlü Final biletleri 26 Şubat'ta satışa çıkacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak THY Euroleague Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri, 26 Şubat'ta satışa çıkacak. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, 26 Şubat Çarşamba günü TSİ 11.00'de satışa çıkacak.



Basketbolseverler, "www.f4tickets.com" internet sitesi üzerinden bilet satın alabilecek.



Ayrıca önceki sezonlarda olduğu gibi katılımcı takımların sezonluk kombine sahipleri, Avrupa Ligi TV aboneleri ve geçen seneki Dörtlü Final'e bilet alanlar için 25 Şubat Salı günü ön satış yapılacak.



Genel satışa çıkarılacak biletlerin fiyatları, 4 maçı kapsayacak şekilde 299 ile 749 avro arasında değişecek.



THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yarı final maçları 23 Mayıs, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 25 Mayıs'ta oynanacak.



