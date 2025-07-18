Thomas Akyazılı, Karşıyaka Basket Takımı'na veda etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da oyun kurucu Thomas Akyazılı, yeşil-kırmızılı kulübe veda etti.



Son 3 sezonda Karşıyaka forması giyen tecrübeli basketbolcu, "Son 3 yılı sonsuza dek kalbimde taşıyacağım. Bana ve aileme evimizden uzakta bir yuva verdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Karşıyaka" diye konuştu.



Thomas, yeni sezon öncesi Karşıyaka'nın eski başantrenörü Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Esenler Erokspor'a transfer oldu.



