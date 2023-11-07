Thiago Almada: "Messi'yi TV'ye çıkmak için eleştiriyorlar"

Arjantin ekibi Atlanta United'da oynayan Thiago Almada, 8. kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi'ye övgü dolu sözler sarf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Thiago Almada: 'Messi'yi TV'ye çıkmak için eleştiriyorlar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2023 18:49
Arjantin ekibi Atlanta United'da oynayan Thiago Almada, 8. kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi ile ilgili konuştu.

Almada yaptığı açıklamada, "O bunu herkesten çok hak ediyor. Leo dünyanın en iyi oyuncusu. Televizyona çıkmak isteyenlerin eleştirileri her zaman olacaktır." dedi.

Onunla aynı milli formayı taşıdığı için mutlu olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Onunla aynı takımda oynamak ve onun nasıl bir insan olduğunu görmek büyük mutluluk." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery