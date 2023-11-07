Thiago Almada: 'Messi'yi TV'ye çıkmak için eleştiriyorlar'

Arjantin ekibi Atlanta United'da oynayan Thiago Almada, 8. kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi ile ilgili konuştu.



Almada yaptığı açıklamada, "O bunu herkesten çok hak ediyor. Leo dünyanın en iyi oyuncusu. Televizyona çıkmak isteyenlerin eleştirileri her zaman olacaktır." dedi.



Onunla aynı milli formayı taşıdığı için mutlu olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Onunla aynı takımda oynamak ve onun nasıl bir insan olduğunu görmek büyük mutluluk." ifadelerini kullandı.



