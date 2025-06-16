TFF'nin ilk defa uyguladığı kursla eğitim alan futbolcular, Palandöken'de antrenörlüğe hazırlanıyor

Erzurum'da yerli ve yabancı futbol kulüplerinin sezon öncesi güç depoladığı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, şimdi de yeşil sahalarda top koşturmaya devam ederken antrenörlük eğitimi alan sporcuları ağırlıyor.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından önceki yıllarda da düzenlenen eğitimin yanında bu yıl ilk defa aktif futbola devam eden futbolcuların da olduğu antrenör eğitim programına birçok oyuncu katılıyor.Süper Lig ve alt liglerde top koşturan 24 tecrübeli futbolcunun yer aldığı antrenör eğitim programı, 10-19 Haziran tarihlerinde Büyükşehir Belediyesince Palandöken Dağı eteklerinde kurulan kamp merkezinde düzenleniyor.Deneyimli eğitmenlerce teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçirilen 24 antrenör adayı, bir yandan futbol hayatına devam ederken bir yandan da "antrenörlük belgesi" alma yolundaki ilk aşamayı tamamlamış olacak.TFF Antrenör Eğitim Müdürü Emre Aydemir, AA muhabirine, TFF'nin Riva ve Antalya'dan sonra üçüncü eğitim merkezinin Erzurum'da olduğunu söyledi.Erzurum'u hava sıcak olduğu zamanlarda tercih ettiklerini belirten Aydemir,dedi.Aydemir, eğitimler konusunda yeni bir aşamaya geçtiklerini ifade ederek,diye konuştu.Eğitimlerde belirli kriterlerinin olduğunu dile getiren Aydemir,ifadelerini kullandı.Siltaş Yapı Pendiksporlu futbolcu ve antrenör adayı Mustafa Pektemek, uzun yıllardır futbolun içinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:Mustafa Pektemek, antrenörlüğün futbolculuktan farklı olduğunu belirterek,değerlendirmesini yaptı.Nesine 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de oynayan antrenör adayı Yasin Öztekin ise 38 yaşında olmasına rağmen futbola devam etmek istediğini belirterek,şeklinde konuştu.Türk futboluna katkı vermek istediğini dile getiren Yasin Öztekin, şunları söyledi: