TFF'den Yusuf Demir için özel izin!

Galatasaray'da bir türlü beklentileri karşılayamayan genç futbolcu Yusuf Demir'in başka bir takıma kiralanması için formül bulundu.Sarı- Kırmızılılar'ın başka bir takıma kiralamak istediği genç yıldız sezon içersinde iki takımda oynadığı için başka bir takımda forma giyemeyecekti.Ancak TFF'nin genç oyuncunun başka bir takıma transferine özel izin vereceği öğrenildi.Kasımpaşa'nın ısrarlı olduğu Yusuf Demir'in İstanbul ekibine transfer olması bekleniyor. Yusuf bu sezon Rapid Wien'den Galatasaray'a 6 milyon euro bedelle transfer olmuştu.Bu arada Galatasaray ile Eyüpspor, kiralık transferi konusunda anlaşma sağlarken, gözler Yusuf Demir'e çevrilmişti. 19 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan ayrılmak istemedi ve Eyüpspor'a transferi gerçekleşmedi.2 Haziran 2003 Avusturya doğumlu Yusuf Demir, Rapid Wien altyapısında futbola başladı. Bu takımda profesyonel olan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başında Barcelona'ya kiralandı. Ocak 2022'de Rapid Wien'e dönen Yusuf, bu sezonun başında ise Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-Kırmızılılar Yusuf'un bonservisi için Avusturya ekibine 6 milyon Euro verdi.