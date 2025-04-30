TFF'den, Fenerbahçe'nin şikayet ettiği ABB Fomget için hamle

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde bitime 1 hafta kala Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Bornova Hitab'ı deplasmanda 12-1 yenerek, haftayı 1-0'lık Beylerbeyi galibiyetiyle geçen aynı puanlı Fenerbahçe'ye genel averajda +5 fark atması Sarı-Lacivertliler'in tepkisini çekti.



FOMGET'in Çekmeköy (19-0) ve Bornova (12-1) maçlarında elde ettiği farklı galibiyetlerinin hayatın olağan akışına ters olduğunu düşünen Fenerbahçe, ilgili müsabakalar hakkında Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



TFF, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti. TFF kurulları hızlı bir şekilde karşılaşmalar hakkında bir soruşturma başlattı. Kısa süre içinde soruşturmanın tamamlanıp bir açıklama yapılması bekleniyor.



SON MAÇLAR 4 MAYIS



Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin son haftası ilginç karşılaşmalara sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Gaziantep temsilcisi ALG'ye konuk olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. 4 Mayıs Pazar günü oynanacak tüm karşılaşmaların başlama saatti 14.00 olarak belirlendi.



