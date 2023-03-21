TFF'den Ermenistan ve Hırvatistan maçları için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, imzalanan sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.



Büyükekşi, EURO 2024 Elemeleri'ndeki Ermenistan ve Hırvatistan maçları için de konuştu.



Mehmet Büyükekşi,"A Milli Futbol Takımımız da EURO 2024 elemelerine büyük bir ciddiyet ve disiplinle hazırlanıyor. A Milli Takımımızın Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkemizi gururla temsil edeceklerine inanıyoruz. Mehmet Büyükekşi: "Ermenistan maçında, UEFA'nın talebiyle misafir seyircisiz oynama kararı var. Bu yüzden, maça gidemeyen ama kalbi Türkiye için atan tüm taraftarlarımız için hatıra bilet satışlarımız başladı ve tüm gelirler Omuz Omuza kampanyamıza aktarılacak." dedi.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ayrıca, "Bursa'da oynanacak Hırvatistan maçı için ise hem hatıra bilet gelirleri hem de tüm bilet gelirleri yine kampanyamıza aktarılacak. Buradan herkesi tribünleri doldurarak, hem milli takımımıza hem de depremzedelerimize destek olmaya davet ediyorum." sözlerini kullandı.





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