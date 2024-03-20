TFF'de istifa kararı: Talat Papatya

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya görevinden istifa etti.
DHA'nın haberine göre; TFF'ye istifasını gönderen ve görevini bırakan Talat Papatya'nın yanı sıra yönetimde istifaların çoğalabileceği öğrenildi.
TFF'deki yöneticilerden bazılarının; son dönemde yaşanan Halil Umut Meler'e yumruk atılması, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, Riyad'ta yaşanan kaos ve son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki şiddet olayları nedeniyle yıprandıkları ve istifa etmeye hazırlandıkları belirtildi.
İSTİFA NEDENİNİ AÇIKLADI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Talat Papatya, "Genel ve sorumluluk alanımdaki işleyişlerdeki aksaklıkların giderilememesi ve çözümün bir parçası olamamamdan dolayı bu kararı almış bulunuyorum" dedi.
Yazılı bir açıklama yapan Papatya, "Haziran 2022'den beri büyük bir gurur ve özveri ile yürüttüğüm 1. Lig'den Sorumlu TFF YK üyeliğinden ve oluşturduğumuz Fair Play ile diğer tüm alt komitelerden 14 Mart 2024 itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum.
Genel ve sorumluluk alanımdaki işleyişlerdeki aksaklıkların giderilememesi ve çözümün bir parçası olamamamdan dolayı bu kararı almış bulunuyorum.
Görev sürecim boyunca bulunduğum tüm komitelerdeki üyelerimize, her zaman çok fedakarca çalışan TFF personeline, lig ayırmaksızın tüm kulüp Başkan, yönetici ve profesyonellerine teşekkür eder, Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi ve TFF YK arkadaşlarıma görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
DHA'nın haberine göre; TFF'ye istifasını gönderen ve görevini bırakan Talat Papatya'nın yanı sıra yönetimde istifaların çoğalabileceği öğrenildi.
TFF'deki yöneticilerden bazılarının; son dönemde yaşanan Halil Umut Meler'e yumruk atılması, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, Riyad'ta yaşanan kaos ve son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki şiddet olayları nedeniyle yıprandıkları ve istifa etmeye hazırlandıkları belirtildi.
İSTİFA NEDENİNİ AÇIKLADI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Talat Papatya, "Genel ve sorumluluk alanımdaki işleyişlerdeki aksaklıkların giderilememesi ve çözümün bir parçası olamamamdan dolayı bu kararı almış bulunuyorum" dedi.
Yazılı bir açıklama yapan Papatya, "Haziran 2022'den beri büyük bir gurur ve özveri ile yürüttüğüm 1. Lig'den Sorumlu TFF YK üyeliğinden ve oluşturduğumuz Fair Play ile diğer tüm alt komitelerden 14 Mart 2024 itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum.
Genel ve sorumluluk alanımdaki işleyişlerdeki aksaklıkların giderilememesi ve çözümün bir parçası olamamamdan dolayı bu kararı almış bulunuyorum.
Görev sürecim boyunca bulunduğum tüm komitelerdeki üyelerimize, her zaman çok fedakarca çalışan TFF personeline, lig ayırmaksızın tüm kulüp Başkan, yönetici ve profesyonellerine teşekkür eder, Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi ve TFF YK arkadaşlarıma görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU