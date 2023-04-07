TFF'de antrenör eğitimlerinin ilki tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Double Pass firması iş birliğinde yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nde yaş grubu antrenörlerine yönelik eğitimlerin ilki tamamlandı.



TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen eğitimin ilk etabına Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den toplam 21 kulübün, 13-15 yaş altı ve 16-19 yaş altı aralığındaki yaş gruplarından 126 antrenör katıldı. 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimde ise aynı kulüplerin, 6-9 yaş altı ve 10-12 yaş altı takımlarında çalışacak 84 antrenör yer aldı.



Koordinatörlüğünü TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or'un yürüttüğü ve Double Pass yetkililerinin eğitmen olarak görev aldığı programda, futbol felsefesi, takım geliştirme, bireysel gelişim gibi konularda eğitimler gerçekleştirildi.



TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yerinde takip ettiği organizasyonda; Genç Milli Takım antrenörleri Övünç Soykan Başar ve Sabri Sarıoğlu ile TFF'nin antrenör eğitimcileri Nur Mustafa Gülen, Serhat Sütlü, Fatih Serkan Albayrak, Sercan Görgülü, Kemal Coşkun ve Ahmet Gün de hazır bulundu.



Futbol Akademileri Projesi; mayıs, haziran, ağustos, eylül, ekim ve aralık aylarında akademi direktörlerine ve antrenörlere yönelik eğitimlerle devam edecek. Ayrıca Türkiye'nin Altyapı Akademileri Modeli'ni geliştirmek için Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ile kulüp temsilcilerinin yurt içi ve yurt dışı ziyaretleri sürecek.





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