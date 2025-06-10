09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
0-1
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
5-1
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
2-1
09 Haziran
Belçika-Galler
4-3
09 Haziran
İtalya-Moldova
2-0
09 Haziran
Estonya-Norveç
0-1
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
0-4
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
2-2

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve milli futbolcular, Aziz Sancar'ı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve A Milli Futbol Takımı oyuncuları, Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Aziz Sancar'a ziyarette bulundu.

calendar 10 Haziran 2025 00:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve milli futbolcular, Aziz Sancar'ı ziyaret etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve A Milli Futbol Takımı oyuncuları, Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Aziz Sancar'ı ABD'de ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesindeki açıklamaya göre Chapel Hill'deki Sancar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, Hacısomanoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile A Milli Futbol Takımı oyuncuları Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci de yer aldı.

Ay-yıldızlı heyet, Aziz Sancar ile Sancar Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan'dan kültür merkezi hakkında bilgi aldı.


Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Sancar'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması, takım kaptanlarından Çağlar Söyüncü'nün tüm futbolcular tarafından imzalanan forması ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Sancar da memnuniyetini ifade ederek heyettekilere hayat hikayesini anlatan imzalı kitaplar verdi.

Meksika ile oynanacak maçta takıma başarılar dileyen Sancar, karşılaşmayı TFF'nin davetiyle stadyumda izleyeceğini belirtti.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.