TFF 3. Lig 8 Eylül'de başlayacak

Futbol TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun planlaması açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 3. Lig 8 Eylül'de başlayacak
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22 Mayıs 2024 12:46
Futbol TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun planlaması belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu 8 Eylül 2024'te başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık 2024'te sona erecek.

Ligin ikinci yarısı ise 19 Ocak 2025'te başlayacak ve normal sezon 26 Mayıs 2025'te tamamlanacak. 2024-2025 sezonunda ligin 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig play-off müsabakalarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

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