TFF 2. Lig'de hafta tamamlandı!

TFF 2. Lig'de 9. haftanın perdesi kapandı. Beyaz Grup'ta Vefa Group Vanspor, Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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TFF 2. Lig'de hafta tamamlandı!
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18 Ekim 2023 23:42
TFF 2. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Vefa Group Vanspor, Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler liderliğini sürdürdü.

Ligin 9. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup 

  O G B M A Y AV P
1.VEFA GROUP VANSPOR 9 8 0 1 12 6 6 24
2.ESENLER EROKSPOR 8 7 0 1 16 4 12 21
3.ANKARASPOR 9 6 2 1 12 4 8 20
4.1461 TRABZON FK 8 6 1 1 14 1 13 19
5.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 9 6 1 2 15 8 7 19
6.BUCASPOR 1928 9 5 3 1 12 4 8 18
7.ANKARA DEMİRSPOR 8 5 0 3 12 9 3 15
8.YENİ MERSİN İDMANYURDU 9 3 4 2 12 11 1 13
9.DİYARBEKİRSPOR 8 3 3 2 6 6 0 12
10.KARACABEY BELEDİYESPOR 9 3 2 4 7 5 2 11
11.SERİK BELEDİYESPOR 9 2 3 4 4 7 -3 9
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 8 2 1 5 5 10 -5 7
13.HES İLAÇ AFYONSPOR 8 1 3 4 4 9 -5 6
14.BURSASPOR 8 1 3 4 5 11 -6 6
15.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR 9 1 3 5 4 13 -9 6
16.ADIYAMAN FK 9 1 2 6 4 14 -10 5
17.KIRŞEHİR FUTBOL 9 1 2 6 5 17 -12 5
18.ALTINORDU 8 0 4 4 6 10 -4 4
19.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 8 0 3 5 3 9 -6 3
Kırmızı Grup 

  O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 8 7 1 0 16 4 12 22
2.ISPARTA 32 9 7 0 2 14 7 7 21
3.GMG KASTAMONUSPOR 8 6 2 0 11 2 9 20
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 9 4 3 2 14 8 6 15
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 8 4 3 1 8 4 4 15
6.İSKENDERUNSPOR 8 4 1 3 8 4 4 13
7.SOMASPOR 8 3 3 2 10 9 1 12
8.SARIYER 9 3 3 3 13 14 -1 12
9.DENİZLİSPOR 9 3 2 4 11 13 -2 11
10.MENEMEN FK 9 3 2 4 10 13 -3 11
11.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 9 3 2 4 10 18 -8 11
12.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 9 2 4 3 6 5 1 10
13.FETHİYESPOR 8 1 5 2 10 10 0 8
14.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 9 2 2 5 8 10 -2 8
15.İNEGÖLSPOR 8 2 2 4 10 13 -3 8
16.KARAMAN FK 9 1 4 4 9 10 -1 7
17.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 9 2 1 6 5 13 -8 7
18.BELEDİYE DERİNCESPOR 8 1 3 4 3 6 -3 6
19.UŞAKSPOR 8 1 1 6 2 15 -13 4
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