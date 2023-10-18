TFF 2. Lig'de hafta tamamlandı!

TFF 2. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Vefa Group Vanspor, Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler liderliğini sürdürdü.
Ligin 9. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
Kırmızı Grup
Beyaz Grup'ta Vefa Group Vanspor, Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler liderliğini sürdürdü.
Ligin 9. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.VEFA GROUP VANSPOR
|9
|8
|0
|1
|12
|6
|6
|24
|2.ESENLER EROKSPOR
|8
|7
|0
|1
|16
|4
|12
|21
|3.ANKARASPOR
|9
|6
|2
|1
|12
|4
|8
|20
|4.1461 TRABZON FK
|8
|6
|1
|1
|14
|1
|13
|19
|5.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|9
|6
|1
|2
|15
|8
|7
|19
|6.BUCASPOR 1928
|9
|5
|3
|1
|12
|4
|8
|18
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|8
|5
|0
|3
|12
|9
|3
|15
|8.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|9
|3
|4
|2
|12
|11
|1
|13
|9.DİYARBEKİRSPOR
|8
|3
|3
|2
|6
|6
|0
|12
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|9
|3
|2
|4
|7
|5
|2
|11
|11.SERİK BELEDİYESPOR
|9
|2
|3
|4
|4
|7
|-3
|9
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|8
|2
|1
|5
|5
|10
|-5
|7
|13.HES İLAÇ AFYONSPOR
|8
|1
|3
|4
|4
|9
|-5
|6
|14.BURSASPOR
|8
|1
|3
|4
|5
|11
|-6
|6
|15.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR
|9
|1
|3
|5
|4
|13
|-9
|6
|16.ADIYAMAN FK
|9
|1
|2
|6
|4
|14
|-10
|5
|17.KIRŞEHİR FUTBOL
|9
|1
|2
|6
|5
|17
|-12
|5
|18.ALTINORDU
|8
|0
|4
|4
|6
|10
|-4
|4
|19.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|8
|0
|3
|5
|3
|9
|-6
|3
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|8
|7
|1
|0
|16
|4
|12
|22
|2.ISPARTA 32
|9
|7
|0
|2
|14
|7
|7
|21
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|8
|6
|2
|0
|11
|2
|9
|20
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|9
|4
|3
|2
|14
|8
|6
|15
|5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|8
|4
|3
|1
|8
|4
|4
|15
|6.İSKENDERUNSPOR
|8
|4
|1
|3
|8
|4
|4
|13
|7.SOMASPOR
|8
|3
|3
|2
|10
|9
|1
|12
|8.SARIYER
|9
|3
|3
|3
|13
|14
|-1
|12
|9.DENİZLİSPOR
|9
|3
|2
|4
|11
|13
|-2
|11
|10.MENEMEN FK
|9
|3
|2
|4
|10
|13
|-3
|11
|11.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|9
|3
|2
|4
|10
|18
|-8
|11
|12.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|9
|2
|4
|3
|6
|5
|1
|10
|13.FETHİYESPOR
|8
|1
|5
|2
|10
|10
|0
|8
|14.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|9
|2
|2
|5
|8
|10
|-2
|8
|15.İNEGÖLSPOR
|8
|2
|2
|4
|10
|13
|-3
|8
|16.KARAMAN FK
|9
|1
|4
|4
|9
|10
|-1
|7
|17.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|9
|2
|1
|6
|5
|13
|-8
|7
|18.BELEDİYE DERİNCESPOR
|8
|1
|3
|4
|3
|6
|-3
|6
|19.UŞAKSPOR
|8
|1
|1
|6
|2
|15
|-13
|4