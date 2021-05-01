TFF 1. Lig'in 33. haftasında zirvede kritik maçlar oynandı ve ilk 2 ve Süper Lig bileti için mücadele eden Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor maçlarını kazandı, sıralama değişmedi. Son haftaya Adana Demirspor lider, Giresunspor aynı puanla 2. sırada, Samsunspor ise aynı puanla 3. sırada giriyor.Haftaya lider giren Adana Demirspor, evinde Balıkesirspor'u 2. yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 57. dakikada Pa Dibba, 66. dakikada Tayyip ve 86. dakikada Yunus kaydetti. Karşılaşma 1-0 iken Balıkesirspor'un defanstan gelen bir top sonrasında ofsayt nedeniyle iptal edilen pozisyonu ise tartışma yarattı.Balıkesirspor teknik direktörü. Yusuf Şimşek, iptal edilen golleri hakkında, "Adana Demirspor'a gol atıyoruz, ofsayt yok, ofsayt kalkıyor, hep bize mi denk geliyor? Burada emek sarf ediyoruz, çoluğumuz çocuğumuz için emek veriyoruz, emeklere saygı gösterin, bu kadar olmaz, günah!" ifadelerini kullandı.2. sıradaki Giresunspor ise evinde, kümede kalmak için bir mucize arayan Akhisarspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi, 14. dakikada Traore, 36. dakikda Balde ve 69. dakikada Nalepa'nın golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazandı ve 2. sıradaki yerini korudu. 2 sezon önce UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele veren Akhisarspor ise 2. Lig'e düştü. TFF 1. Lig'e düşen 3 takım, Eskişehirspor, Ankaraspor ve Akhisarspor oldu.Ligin 3. sırasında yer alan Samsunspor ise evinde Ankaraspor'u 3-1'lik skorla geçti ve aynı puanla üzerinde yer alan iki rakibinin son hafta puan kaybını beklemekten başka çaresi kalmadı. Samsunspor'a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Yasin Öztekin, 64. dakikada Veli Çetin ve 73. dakikada İlyas'tan geldi.İstanbulspor ve Altay'ın garantilediği playoff potasındaki son basamak için Altınordu ve Keçiörengücü'nün çekişmesi sürüyor. Altınordu evinde ağırladığı Tuzlaspor'u 3-2 yendi ve 57 puanla 6. sıradaki yerini korudu, Keçiörengücü ise evinde Menemenspor'u 4-1 ile geçerek 55 puanla Altınordu'yu takibine devam etti. Altay'a 1-0 yenilen Ümraniyespor'un ise playoff ihtimali kalmadı.1- 67 puan, Adana Demirspor2- 67 puan, Giresunspor3- 67 puan, Samsunspor*Üçlü averajda Adana Demirspor ve Giresunspor, Samsunspor'a karşı üstün.4- 61 puan, İstanbulspor5- 60 puan, Altay6- 57 puan, Altınordu7- 55 puan, KeçiörengücüMenemenspor - Adana DemirsporTuzlaspor - GiresunsporAdanaspor - SamsunsporBalıkesirspor - AltınorduBursaspor - Keçiörengücü*Keçiörengücü, ikili averajda Altınordu'ya karşı üstün.3-0 Adana Demir - Balıkesir3-0 Giresunspor - Akhisar3-1 Samsunspor - Ankaraspor0-1 Ümraniye - Altay1-1 İstanbulspor - Boluspor3-2 Altınordu - Tuzla4-1 Keçiörengücü - Menemen3-2 Bandırma - Adana