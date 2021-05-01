AYBABA: "SON 1 ADIM KALDI"

ŞİMŞEK: "BU KADAR OLMAZ, GÜNAH!"

ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

TFF 1. Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Balıkesirspor'u ağırladı.Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Pa Dibba, 66. dakikada Tayyib Sanuç ve 86. dakikada Yunus Akgün kaydetti.Mücadelenin 63. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcu Okan, kalecisine geri pas vermek isterken kısa düştü ve Balıkesirspor'da araya giren Manaj, topu ağlarla buluşturdu. Topun ağlarla buluşmasının ardından yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve ofsayt kararı verdi. Orta hakem Suat Arslanboğa da yardımcısının kararına uydu ve gol iptal edildi.Bu sonucun ardından üst üste 6. galibiyetini alan Adana Demirspor, bitime 1 hafta kala 67 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Balıkesirspor ise 35 puanla 13 sırada yer buldu.Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in son haftasında Menemenspor deplasmanına gidecek. Balıkesirspor ise Altınordu'yu ağırlayacak.Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, maç sonrasında "Oyuncularıma gurur duyuyorum, her şeyi yapıyorlar. Son bir adım kaldı, Menemen'i de yenebilecek güçteyiz. Çok büyük hedefimiz var, inşallah kazanan biz oluruz." açıklamasını yaptı.Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, yenildikleri maç sonrası, "Adana Demirspor'a gol atıyoruz, ofsayt yok, ofsayt kalkıyor, hep bize mi denk geliyor? Burada emek sarf ediyoruz, çoluğumuz çocuğumuz için emek veriyoruz, emeklere saygı gösterin, bu kadar olmaz, günah!" dedi."Maç başlamadan önce stadyuma girmeye çalışan veya civarında bulunan kişiler uzaklaştırılmış, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır. Kovid-19 ile mücadele sürecinin yaşandığı bu dönemde tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır"