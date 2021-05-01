TFF 1. Lig'in 33. haftasında Samunspor ile Ankaraspor karşı karşıya geldi. Yeni Samsun Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samunspor 3-1'lik skorla kazandı.



Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Yasin Öztekin, 64. dakikada Veli Çetin ve 73. dakikada İlyas Yavuz attı. Ankaraspor'un tek golü ise 48. dakikada Darko Bodul'dan geldi.



Bu sonucun ardından Samsunspor üst üste 3. galibiyetini aldı ve 67 puana yükseldi. Samsunspor, Süper Lig'e yükselebilmek için aynı puana sahip ancak 3'lü averajla gerilerinde olduğu Giresunspor veya Adana Demirspor'dan birinin puan kaybetmesini bekleyecek. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Ankaraspor ise 26 puanda kaldı.



Samsunspor, 1. Lig'in son haftasında Adanaspor'a konuk olacak. Ankaraspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.



ERTUĞRUL SAĞLAM: "ADANA'DA SKANDAL"



Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor'un gollerini seyrettik, Türk futbolunda Türk hakemliği adına bir skandal ortaya çıkmış. İptal edilen gol, aklım almıyor, çok konuşulacak bir iş. İnsan üzülüyor. Bursa'da son haftada Fenerbahçe'den elde ettiğimiz şampiyonluğu inşallah burada Samsunspor ile de alacağız, buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Mehmet Akıncık

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Guido Koçer (Dk. 57 İlyas Kubilay Yavuz), Savicevic (Dk. 72 Gökhan Alsan), Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Coureur), Dja Djedje (Dk. 72 Ferhat Çulcuoğlu), Yasin Öztekin, Mucahit Albayrak, Nadir Çiftçi, Erkam Reşmen (Dk. 84 Erhan Kartal)

Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Umar (Dk. 59 Mehmet Tuğrul Başkan), Mahmut Akan, Erdem Çetinkaya, Mudimu (Dk. 68 Levent Gülen), Barış Zeren, Samed Ali Kaya (Dk.78 Mustafa Batuhan Altıntaş), Bodul (Dk. 78 Olatunbosun), Pedersen

Goller: Dk. 25 Yasin Öztekin, Dk. 65 Veli Çetin, Dk. 74 İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor), Dk. 48 Darko Bodul (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Guido Koçer, Dk. 56 Nadir Çiftçi, Dk. 57 Savicevic, Dk. 69 Dja Djedje (Yılport Samsunpor), Dk. 10 Umar, Dk. 90+2 Ali Ülgen (Ankaraspor)



