Ertuğrul Sağlam: 'Hakem skandalı yaşandı'

"BURSA'DA SON HAFTA ŞAMPİYON OLDUM"

"TÜRK FUTBOLUNUN SONU ÇOK YAKINDIR!"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Ankaraspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından ligde yarışta oldukları Adana Demirspor'un Balıkesirspor'u yendiği maçta iptal edilen gole tepki gösterdi.Hakem skandalı yaşandığını söyleyen Sağlam, "Şimdilik üzerimize düşen işi yaptık, görevimizi yerine getirdik. Kazanmamız gerekiyordu, kazandık, rakiplerimizin puan kaybetmesi gerekiyor öne geçmemiz için. Rakiplerimizin maçlarını da takip ediyoruz. Adana Demirspor'un gollerini seyrettik, Türk futbolunda Türk hakemliği adına skandal ortaya çıkmış. Aklım almıyor, çok konuşulacak bir iş. İnsan üzülüyor." ifadelerini kullandı.Bursaspor'da son hafta kazandığı şampiyonluğu Samsunspor'da da kazanmaya yakın olduklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, "Ben geçmişte son hafta şampiyonluğunu Türk futbol tarihine altın harflerle yazılacak Bursaspor'daki Süper Lig şampiyonluğu ile elde ettik. Son haftada yine böyle geride girip, rakibimiz Fenerbahçe'nin kendi sahasında puan kaybetmesiyle herkesin mucide dediği bir şampiyonluğu Bursaspor ile kazandık. Allah'a şükürler olsun. Aynı şeyin önümüzdeki hafta da olacağına yürekten inanıyorum. Yapmamız gereken iş, yine kendi karşılaşmamızı kazanacağız ve rakiplerimizden bir tanesi kesinlikle puan kaybedecek. Buna inanıyorum. Çünkü biz Süper Lig'e çıkmayı hak ettik. Allah bizim emeklerimizin karşılığını verecek" diye konuştu.Bugün oynanan Adana Demirspor maçında Türk futbol tarihine geçecek hakem hatasının olduğunu belirten Ertuğrul Sağlam, "Bir taraftan maçlarımızı oynarken, diğer taraftan da rakiplerimizin maçlarını takip ediyoruz. Ama bugün yine Türk futbolu adına çok üzücü bir gün yaşandı. Adana Demirspor karşılaşmasında Türk futbol tarihine geçecek hakemlik adına skandal bir karar verildi. Bunu insanlar nasıl izah edecek bilemiyorum ve oyun maçın gidişatını etkileyen bir durumdaydı. Dolayısıyla maalesef üzülüyoruz. Yoksa her takım çıkıyor, oynuyor, mücadele ediyor. Haftaya da maçlar oynanacak ve 2 tane takım Süper Lig'e çıkacak. Dolayısıyla futbol sadece futbol olarak oynanırsa keyifli bir oyun ama farklı şekilde değerlendirilirse de işte bu türlü sıkıntılar ortaya çıkıyor. Şunu üzülerek söylüyorum. Son dönemlerde yaşadıklarımızdan sonra Türk futbolu çok kan kaybetti ve maalesef bunların önüne geçilmezse Türk futbolunun sonu çok yakındır. Bunu çok üzülerek söylemek istiyorum. Şunu yürekten söylüyorum. Önümüzdeki hafta bu takım Süper Lig'de olacak" şeklinde konuştu.