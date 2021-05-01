TFF 1. Lig'de 33. hafta maçında Süper Lig hesapları yapan Giresunspor, kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor karşı karşıya geldi. Giresunspor maçı 3-0 kazandı, umutlarını önümüzdeki haftaya taşıdı. Akhisarspor küme düştü.



Giresunspor'un gollerini 14. dakikada Abdou Razack Traore, 36. dakikada Ibrahima Balde ve 68. dakikada Michal Nalepa kaydetti.



Bu galibiyetin ardından Giresunspor, Adana Demirspor'la beraber haftaya 67 puanla kapattı. İkinci sıradaki Giresunspor'un ardından 65 puanlı Samsunspor yer aldı.



Akhisarspor 29 puanla Ankaraspor ve Eskişehirspor'un ardından ligden düşen üçüncü takım oldu.



TFF 1. Lig'de gelecek hafta oynanacak son hafta mücadelelerinde Giresunspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Akhisarspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.



İKİ KUPA, AVRUPA VE 2. LİG!



2012-2013'ten itibaren 7 sezon kesintisiz Süper Lig'de mücadele ettikten sonra 2018-2019 sezonunda Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, bu süreçte 2017-2018'de Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı, 2018-2019 sezonu başında da Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanmıştı.



Yeşil-siyahlı ekip 2018-2019'da Türkiye Kupası finalinde ve 2019-2020 sezonu başında oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a mağlup olmuştu.



Manisa ekibi, 2018-2019 sezonunda Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmişti.



