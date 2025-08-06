TFF 1. Lig'de 20 takım Süper Lig bileti için yarışacak!

Takımlar Sezon O G B M A Y P Adana Demirspor 31 1012 439 263 310 1466 1147 1384 Amed Sportif Faaliyetler 1 38 14 15 9 43 35 57 Ankara Keçiörengücü 11 372 138 95 139 507 478 509 Bandırmaspor 31 994 320 299 375 1055 1139 1073 Bodrum FK 2 70 33 20 17 98 56 119 Boluspor 32 1076 437 293 346 1399 1170 1507 Çorum FK 2 72 30 20 22 104 81 110 Erzurumspor FK 6 212 97 61 54 300 214 349 Esenler Erokspor 1 38 13 13 12 53 50 52 Hatayspor 22 702 263 180 259 827 851 881 Iğdır FK 1 38 16 10 12 57 33 58 İstanbulspor 19 632 241 181 210 811 667 834 Manisa FK 4 144 52 37 55 188 183 193 Pendikspor 4 138 56 37 45 204 169 205 Sakaryaspor 37 1226 495 331 400 1454 1297 1607 Sarıyer 24 754 265 254 235 873 749 873 Sivasspor 25 792 301 200 291 857 865 906 Ümraniyespor 8 278 116 73 89 381 330 421

TFF 1. Lig'de 20 takımın katılımıyla oynanacak 2025-2026 sezonunda Vanspor FK ile Serik Belediyespor ilk kez mücadele edecek.İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği 1. Lig'de, bu iki ekibi takip eden 5 takım, bir üst kulvardaki 3. ekip olabilmek için play-off mücadelesine çıkacak. Play-off'ta ligi 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek. Bu takımı takip eden 4 takım ise finalist olmak için birbirleriyle karşılaşacak.Ligin son 5 sırasında yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.Toplam 20 takımın yer alacağı ligde TFF 2. Lig'den yükselen Sarıyer, Serik Belediyespor ve Vanspor FK, Süper Lig'den düşen Adana Demirspor, Bodrum FK, Hatayspor ve Sivasspor'un yanı sıra, Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Boluspor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor, Iğdır FK, İstanbulspor, Manisa FK, Pendikspor, Sakaryaspor ve Ümraniyespor, Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.Vanspor FK ile Serik Belediyespor'un ilk kez yer alacağı 1. Lig'de bu yıla kadar 37 sezon mücadele eden Sakaryaspor en tecrübeli ekip konumunda bulunuyor.Sakaryaspor'u Boluspor (32), Adana Demirspor ile Bandırmaspor (31), Sivasspor (25), Sarıyer (24), Hatayspor (22), İstanbulspor (19), Ankara Keçiörengücü (11), Ümraniyespor (8), Erzurumspor FK (6), Manisa FK ile Pendikspor (4), Bodrum FK ile Çorum FK (2), Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor ve Iğdır FK birer sezonla takip ediyor.Bu sezon mücadele edecek ekiplerden 11'i daha önce Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Adana Demirspor ve Sakaryaspor 5, Boluspor ve İstanbulspor 3, Erzurumspor FK, Sarıyer ile Sivasspor 2, Bodrum FK, Hatayspor, Pendikspor ve Ümraniyespor ise birer kez 1. Lig'den Süper Lig'e çıktı.1. Lig'de ilk kez yer alacak Vanspor FK ile Serik Belediyespor dışındaki ekiplerin 1. Lig'deki performansları şöyle: