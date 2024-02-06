Tete: "Vinicius geldiği için çok mutluyum"

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, 4-2 kazandıkları Bandırmaspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tete: 'Vinicius geldiği için çok mutluyum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2024 23:11
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4-2 kazandıkları Bandırmaspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Attığı gole değinen Tete, "Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Bunu kendi ülkemden biriyle yaptığım için mutluyum" dedi.

Carlos Vinicius'un takıma katılmasından duyduğu mutluluğu belirten Tete, "Brezilyalı bir daha oyuncumuzun olmasına mutlu oldum. İletişimimiz iyi. Asistler yapacağız birbirimize, bunun için de heyecanlıyız." sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery