Tete: 'Vinicius geldiği için çok mutluyum'

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4-2 kazandıkları Bandırmaspor maçı sonrası açıklama yaptı.
Attığı gole değinen Tete, "Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Bunu kendi ülkemden biriyle yaptığım için mutluyum" dedi.
Carlos Vinicius'un takıma katılmasından duyduğu mutluluğu belirten Tete, "Brezilyalı bir daha oyuncumuzun olmasına mutlu oldum. İletişimimiz iyi. Asistler yapacağız birbirimize, bunun için de heyecanlıyız." sözlerini sarf etti.
Attığı gole değinen Tete, "Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Bunu kendi ülkemden biriyle yaptığım için mutluyum" dedi.
Carlos Vinicius'un takıma katılmasından duyduğu mutluluğu belirten Tete, "Brezilyalı bir daha oyuncumuzun olmasına mutlu oldum. İletişimimiz iyi. Asistler yapacağız birbirimize, bunun için de heyecanlıyız." sözlerini sarf etti.