'Terim'i gönderip, Torrent'i getirirseniz olacağı budur'

Bilal Meşe, Milliyet'teki köşesinde Galatasaray'ı ve başkan Burak Elmas'ın sözlerini yorumladı. Yazının tamamını gazetede bulabilirsiniz.



İşte Meşe'nin değerlendirmesi:



"Açık sözlü, yan yollara sapmayan, günü kurtarma politikasından uzak insanlara hep saygı duymuşumdur. Neticede insanın olduğu yerde hatalar vardır, önemli olan bunun farkına varmak ve özeleştiri yapabilmektir. Tıpkı Galatasaray Başkanı Burak Elmas gibi! Ne diyor başkan? "Tepkileri son derece haklı ve normal buluyorum. Futbol takımı bu puandayken ben de tribünde olsam isyan ederdim. Belki de 'Yönetim istifa' diye bağırabilirdim..." Valla çok doğru söylüyorsun sayın başkan! Eee dilin kemiği yok ki, önemli olan bu tepkileri devreye sokmak değil mi? Oldum olası, başkan ve yönetimlerin her kötü gidişatta iş başında bulunan teknik direktörlerle ilgili, "Arkasındayız, destekliyoruz, göreve devam edecek" şeklindeki açıklamalarından huylanmışımdır! Başkan Elmas da Torrent'in göreve devam edeceğini söyledi. Eyvah ki, eyvah! Demek ki Torrent de gidici! Eee, apoletleri yıldızlarla dolu Fatih Terim'in yerine, adı-sanı bilinmeyen, kariyerinde hiç başarısı olmayan bir fotoğrafa koca Galatasaray'ı teslim ederseniz olacağı budur! Siz sorumlusunuz sayın başkan, şikayet etmeye hiç hakkınız yok, bindiğiniz dalı kestiniz, farkında değilsiniz! Kaldı ki Torrent'in yerini dolduracak aslanlar gibi içinizden yetişen isimler var... Bülent Korkmaz, Okan Buruk ne güne duruyor? Buruk'a rest çekmişsiniz, niye? 2001'de Inter'e gitmesini 'mazaret' olarak öne çıkarıyorsunuz! Yapmayın, etmeyin, öyle geçmişle yaşanmaz sayın başkan! Ona 'veto', buna 'rest' nereye kadar gidecek Allah aşkına? Aslan S.O.S veriyor, S.O.S!"





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