Teniste eski dünya 1 numarası Simona Halep, kortlara veda etti

Simona Halep, 2018'de Fransa Açık ve 2019'da Wimbledon'da şampiyon olmuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Teniste eski dünya 1 numarası Simona Halep, kortlara veda etti
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05 Şubat 2025 11:54
Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu da bulunan tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, kortlara veda ettiğini duyurdu.

33 yaşındaki raket, Romanya'da düzenlenen Transilvanya Açık tenis turnuvasının ilk turunda İtalyan rakibi Lucia Bronzetti'ye 6-1 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olduktan sonra emeklilik kararını karşılaşma sonrasında kortta yaptığı konuşmada açıkladı.

Halep, 2018'de Fransa Açık ve 2019'da Wimbledon'da şampiyon olmuştu.

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