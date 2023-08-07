Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapılacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00'te çekilecek.
Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde;
Osasuna (İspanya)
Lech Poznan (Polonya) / Spartak Trnava (Slovakya)
Rapid Wien (Avusturya) / Debrecen (Bulgaristan)
Twente (Hollanda) / Riga (Letonya)
APOEL (Güney Kıbrıs) / Dila Gori (Gürcistan)
Rijeka (Hırvatistan) / B36 Torshavn (Faroe Adaları)
Arouca (Portekiz) - Brann (Norveç)
FCSB (Romanya) / Nordsjaelland (Danimarka)
Legia Varşova (Polonya) / Austria Wien (Avusturya)
Rosenborg (Norveç) / Hearts (İskoçya)
Hibernian (İskoçya) / Luzern (İsviçre)
Tobol (Kazakistan) / Derry City (İrlanda)
Sepsi (Romanya) / Aktobe (Kazakistan)
Hapoel Beer Sheva (İsrail) / Levski (Bulgaristan)
Beşiktaş ve Adana Demirspor'un turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri;
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Lille (Fransa)
Aston Villa (İngiltere)
Fiorentina (İtalya)
Club Brugge (Belçika) / KA Akureyri (İzlanda)
Slavia Prag (Çekya) / Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden Takım)
Olympiakos (Yunanistan) / Genk (Belçika) (Kaybeden takım)
AZ Alkmaar (Hollanda) / Santa Coloma (Andorra)
Gent (Belçika) / Pogon Szczecin (Polonya)
Aris (Yunanistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna)
Omonoia (Güney Kıbrıs) / Midtjylland (Danimarka)
Sabah (Azerbaycan) / Partizan (Sırbistan)
Hajduk Split (Hırvatistan) / PAOK (Yunanistan)
AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Viktoria Plzen (Çekya) / Gzira United (Malta)
Bodo-Glimt (Norveç) / Pyunik (Ermenistan)
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00'te çekilecek.
Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde;
Osasuna (İspanya)
Lech Poznan (Polonya) / Spartak Trnava (Slovakya)
Rapid Wien (Avusturya) / Debrecen (Bulgaristan)
Twente (Hollanda) / Riga (Letonya)
APOEL (Güney Kıbrıs) / Dila Gori (Gürcistan)
Rijeka (Hırvatistan) / B36 Torshavn (Faroe Adaları)
Arouca (Portekiz) - Brann (Norveç)
FCSB (Romanya) / Nordsjaelland (Danimarka)
Legia Varşova (Polonya) / Austria Wien (Avusturya)
Rosenborg (Norveç) / Hearts (İskoçya)
Hibernian (İskoçya) / Luzern (İsviçre)
Tobol (Kazakistan) / Derry City (İrlanda)
Sepsi (Romanya) / Aktobe (Kazakistan)
Hapoel Beer Sheva (İsrail) / Levski (Bulgaristan)
Beşiktaş ve Adana Demirspor'un turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri;
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Lille (Fransa)
Aston Villa (İngiltere)
Fiorentina (İtalya)
Club Brugge (Belçika) / KA Akureyri (İzlanda)
Slavia Prag (Çekya) / Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden Takım)
Olympiakos (Yunanistan) / Genk (Belçika) (Kaybeden takım)
AZ Alkmaar (Hollanda) / Santa Coloma (Andorra)
Gent (Belçika) / Pogon Szczecin (Polonya)
Aris (Yunanistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna)
Omonoia (Güney Kıbrıs) / Midtjylland (Danimarka)
Sabah (Azerbaycan) / Partizan (Sırbistan)
Hajduk Split (Hırvatistan) / PAOK (Yunanistan)
AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Viktoria Plzen (Çekya) / Gzira United (Malta)
Bodo-Glimt (Norveç) / Pyunik (Ermenistan)