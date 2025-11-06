06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-0
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
1-2
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
3-1
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
3-2
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
6-0
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
2-0
06 Kasım
Bologna-Brann
0-0
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
3-1
06 Kasım
PAOK-Young Boys
4-0
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
3-4
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
2-0
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-0
06 Kasım
Rangers-Roma
0-2
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-1

Tedesco'nun Viktoria Plzen öncesi takıma sözleri!

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Viktoria Plzen maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

calendar 06 Kasım 2025 09:38 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 14:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tedesco'nun Viktoria Plzen öncesi takıma sözleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen'e konuk olacak.

Sarı-lacivertliler, Çekya deplasmanından 3 puanla ayrılıp 4 maç sonunda 9 puana ulaşarak zirveye doğru önemli bir adım atmak istiyor.

TEDESCO, TAKIMI YÜREKLENDİRDİ


Son zamanlarda oynattığı oyunla taraftarların beğenisini kazanan İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, Viktoria Plzen deplasmanı öncesi yaptığı konuşmayla oyuncularına güvendiğini belirtti.

Tedesco, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Bu zamana kadar sahada terinin son damlasına kadar mücadele ettiğini görmediğim kimse olmadı. Bu maçta sizden beklediğim, tıpkı Beşiktaş maçında olduğu gibi her şeyinizi ortaya koyarak mücadele etmeniz. Oyun içinde konsantrasyonumuzu bir an için bile düşürmemeliyiz. Karşımızdaki takım, en ufak boşlukta cezayı kesebilecek güçte. Tüm bunlara dikkat edersek onları evlerinde yeneceğiz, size güveniyorum." şeklinde konuştu.

SPORX'TEN YENİLİK: TÜRK TAKIMLARI KAÇ PUAN TOPLAR?

TIKLA, SONUÇLARI SEÇ VE HEMEN PAYLAŞ!



TEDESCO'NUN PERFORMANSI

Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 11 karşılaşmada 7 kez galip geldi. Tedesco, 3 maçta beraberlik alırken tek yenilgisini Dinamo Zagreb deplasmanında yaşadı.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.