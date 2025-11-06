Tedesco'nun Viktoria Plzen öncesi takıma sözleri!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen'e konuk olacak.
Sarı-lacivertliler, Çekya deplasmanından 3 puanla ayrılıp 4 maç sonunda 9 puana ulaşarak zirveye doğru önemli bir adım atmak istiyor.
TEDESCO, TAKIMI YÜREKLENDİRDİ
Son zamanlarda oynattığı oyunla taraftarların beğenisini kazanan İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, Viktoria Plzen deplasmanı öncesi yaptığı konuşmayla oyuncularına güvendiğini belirtti.
Tedesco, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Bu zamana kadar sahada terinin son damlasına kadar mücadele ettiğini görmediğim kimse olmadı. Bu maçta sizden beklediğim, tıpkı Beşiktaş maçında olduğu gibi her şeyinizi ortaya koyarak mücadele etmeniz. Oyun içinde konsantrasyonumuzu bir an için bile düşürmemeliyiz. Karşımızdaki takım, en ufak boşlukta cezayı kesebilecek güçte. Tüm bunlara dikkat edersek onları evlerinde yeneceğiz, size güveniyorum." şeklinde konuştu.
TEDESCO'NUN PERFORMANSI
Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 11 karşılaşmada 7 kez galip geldi. Tedesco, 3 maçta beraberlik alırken tek yenilgisini Dinamo Zagreb deplasmanında yaşadı.
TEDESCO'NUN PERFORMANSI
Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 11 karşılaşmada 7 kez galip geldi. Tedesco, 3 maçta beraberlik alırken tek yenilgisini Dinamo Zagreb deplasmanında yaşadı.