22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Tedesco'dan dikkat çeken Stuttgart istatistiği!

Antrenörlük kariyerine Stuttgart'ta başlayan Domenico Tedesco, Alman ekibine karşı başarılı karnesiyle dikkat çekiyor. İtalyan hoca, Bundesliga ekibine karşı 6 maçta 4 kez kazandı.

calendar 22 Ekim 2025 09:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan dikkat çeken Stuttgart istatistiği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçında 23 Ekim Perşembe günü Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak temsilcimiz Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun başarılı karnesi göze çarpıyor.

İtalyan teknik adam, antrenörlük kariyerine başladığı Stuttgart'a karşı hep olumlu sonuçlar almasıyla dikkat çekti.

Tedesco, RB Leipzig, Schalke 04 ve Aue takımlarını çalıştırdığı dönemlerde Stuttgart'a karşı 6 resmi maça çıktı. Stuttgart'a karşı Bundesliga ve Bundesliga 2 maçları oynayan Tedesco, 6 karşılaşmada tam 4 galibiyet aldı. Bundesliga seviyesinde hem Schalke 04 hem de RB Leipzig'in başındayken hiç kaybetmeyen 40 yaşındaki hoca, sadece Bundesliga 2'de Aue'de görevdeyken yenilgi yaşadı. Stuttgart'a karşı 1 beraberlik, 1 de yenilgi gösteren Tedesco, bu kez temsilcimiz Fenerbahçe'nin başında galibiyet arayacak.

STUTTGART'TA GÖREV YAPTI

Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçında yarın Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak temsilcimiz Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun başarılı karnesi göze çarpıyor. İtalyan teknik adam, antrenörlük kariyerine başladığı Stuttgart'a karşı hep olumlu sonuçlar almasıyla dikkat çekti. Tedesco, RB Leipzig, Schalke 04 ve Aue takımlarını çalıştırdığı dönemlerde Stuttgart'a karşı 6 resmi maça çıktı. Stuttgart'a karşı Bundesliga ve Bundesliga 2 maçları oynayan Tedesco, 6 karşılaşmada tam 4 galibiyet aldı. Bundesliga seviyesinde hem Schalke 04 hem de RB Leipzig'in başındayken hiç kaybetmeyen 40 yaşındaki hoca, sadece Bundesliga 2'de Aue'de görevdeyken yenilgi yaşadı. Stuttgart'a karşı 1 beraberlik, 1 de yenilgi gösteren Tedesco, bu kez temsilcimiz Fenerbahçe'nin başında galibiyet arayacak.

STUTTGART'TA GÖREV YAPTI

Domenico Tedesco, antrenörlük kariyerinin ilk yarısında Stuttgart'ta çalıştı. 2008 yılında Alman kulübünün altyapısında göreve başlayan Tedesco, 2015'e kadar çeşitli kademelerde yer aldı. Özellikle Stuttgart'ın U17 takımında başarılı sonuçlara imza atan İtalyan çalıştırıcı, her fırsatta Bundesliga ekibine çok saygı duyduğunu dile getiriyor.

ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Stuttgart'ta gözler Domenico Tedesco'ya çevrildi. Alman basını, Stuttgart'ın çok iyi tanıdığı bir teknik direktör olan Tedesco'ya rakip olacaklarını vurguladı. Stuttgart'a yakın basın organları da İtalyan hocanın geçmişteki dönemlerini anımsattı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.