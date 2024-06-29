Taraftardan Icardi'ye: 'Halı sahada sakatlanma'

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, tatilini sürdürüyor.
Arjantinli yıldızın ülkesinde bir halı saha maçında yer aldığı görüntülendi.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "Dikkat et Icardi! Sen bize lazımsın. Halı sahada oynayarak yeni sezon öncesi sakatlanma" ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldız golcü geçtiğimiz sezon 34 maçta 25 gol atarak Süper Lig Gol Kralı olmuştu.
Arjantinli yıldızın ülkesinde bir halı saha maçında yer aldığı görüntülendi.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "Dikkat et Icardi! Sen bize lazımsın. Halı sahada oynayarak yeni sezon öncesi sakatlanma" ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldız golcü geçtiğimiz sezon 34 maçta 25 gol atarak Süper Lig Gol Kralı olmuştu.