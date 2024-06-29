Taraftardan Icardi'ye: "Halı sahada sakatlanma"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin ülkesinde halı saha maçı yapması taraftarları güldürdü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Taraftardan Icardi'ye: 'Halı sahada sakatlanma'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2024 12:12
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, tatilini sürdürüyor.

Arjantinli yıldızın ülkesinde bir halı saha maçında yer aldığı görüntülendi.



Sarı-Kırmızılı taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "Dikkat et Icardi! Sen bize lazımsın. Halı sahada oynayarak yeni sezon öncesi sakatlanma" ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldız golcü geçtiğimiz sezon 34 maçta 25 gol atarak Süper Lig Gol Kralı olmuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery