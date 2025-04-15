Talisca, Portekiz ve Brezilya'da gündem oldu!

Devre arası transfer döneminde Suudi ekibi Al-Nassr'dan uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen Anderson Talisca, son haftalarda gösterdiği performansla F.Bahçe taraftarının sevgilisi oldu. Trabzonspor maçında hat-trick yapan ve 2 şık golle derbiye damga vuran Anderson Talisca; 3-1 kazanılan Sivasspor maçında frikikten ağları sallayarak maçın kilidini çözdü ve 7 yıl sonra Süper Lig'de serbest vuruştan gol kaydetti. Son 4 maçta 1 asist 5 golle oynayan 31 yaşındaki oyuncunun performansı, Brezilya ve Portekiz'de haberlere konu oldu.ABola Gazetesi, Talisca'nın performansı hakkında şu yorumu yaptı:Publico adlı sitede görülen haber ise böyle: