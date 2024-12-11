Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Anderson Talisca'nın menajerinin Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladığı ve sarı-lacivertlilerin ismini ilk kez ilk ağızdan telaffuz ettiği ifade edildi.

, Fotoğraf; Imago
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Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması
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11 Aralık 2024 10:21
Fenerbahçe, Al Nassr'dan renklerine bağlamaya çalıştığı Anderson Talisca için görüşmelerini sürdürüyor.

Dış basın, Fenerbahçe'nin transferde oldukça ilerleme kaydettiğini ve sürecin olumlu devam ettiğini belirtirken, Suudi Arabistan'dan yeni bir detay paylaşıldı.

Talisca'nın menajerinin Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladığı ve sarı-lacivertlilerin ismini ilk kez ilk ağızdan telaffuz ettiği ifade edildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak isteğini açıkladı.

"HERHANGİ BİR ANLAŞMA YOK"

Leite, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe, Ocak'ta Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğru. Ancak anlaşıldı haberleri doğru değil. Herhangi bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün TeamTalk'ta yer alan haberde de Fenerbahçe'nin Talisca için Al Nassr'a resmi teklifi ilettiği belirtilmişti.

BU SEZON NE YAPTI?

Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 8 gollük asist katkısı verdi.  

 

 

 

 

 

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