Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat etti açıklandı.



Mustafa Artuç'un, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.



Edinilen bilgiye göre, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören Artuç, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Artuç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Tunç, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



TFF'den yapılan açıklamada " Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.



MUSTAFA ARTUÇ KİMDİR?



Mustafa Artuç 09.01.1972 tarihinde Zile'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olmuştur. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Adalet Yönetimi Uzmanlığı dalında "Kamu Görevlilerinin Yargılama Usulü" konulu tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1997 yılında tamlamadığı hâkim adaylığından sonra sırasıyla Viranşehir/Şanlıurfa, Ağlı/Kastamonu, Hacıbektaş/Nevşehir hâkimliklerinden sonra 2004 yılında Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne tetkik hakimi olarak atanmıştır. 2009 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı tahkim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.



Adalet Yönetimi, Spor Hukuku, Kamu Görevlileri ve Özel Soruşturma Usulleri, Çocuk Hukuku, Ceza Adalet Sistemi ve Çevre Hukuku konularında çalışmalı bulunan ARTUÇ, Türkiye Adalet Akademisi'nde ve Gazi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu'nde Ceza Adalet Sistemi, Hürriyete Karşı Suçlar, TCK Genel Hükümler, Şerefe Karşı Suçlar, Hüküm Kurma Esasları, Adalet Sisteminin Tanıtılması, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku konularında dersler vermektedir.



Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak görev yapmakta iken, 27.02.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen ARTUÇ, evli ve bir çocuk babasıydı.



