Taha Akgül, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.



Taha Akgül, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafına oy veren Akgül, "Suriye'de barışın sağlanması, Müslüman kardeşlerimizin birlik içinde yaşaması bizleri de mutlu edecektir. Savaş, en çok masumlara zarar veriyor. Savaşın bitmesi bizleri de mutlu etti. Suriye halkının sevinç gösterisini, özgürlük adına çok değerli buldum." diye konuştu.



Akgül, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" başlıklı fotoğrafını seçerken duygularını şöyle paylaştı:



"Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan ve Bolu'nun Gerede ilçesine kadar devam eden yangının ürkütücü görüntüsüne oy verdim. Çok dehşet verici bir görüntü. Ormanlar bizim nefesimiz. O yüzden ağaçlarımızı, ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Yangın çok büyük felaketlere yol açıyor. ABD'de yaşanan felaketi de görüyoruz."



"Haber" kategorisinde, Ashraf Amra'nın "Masumiyet" karesini oylayan Akgül, "İsrail'in, Filistin'e yaşatmış olduğu zulmün en büyük göstergelerinden birisi çocuklar. En masumlar çocuklar ve kadınlar. Bu zulmün bir an önce durması gerekiyor. En çok çocuklara üzülüyoruz. Bizlerin de çocuğu var, empati yapıyoruz. O yüzden bu fotoğraf, beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.



"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını tercih eden Akgül, "Yarım ay, Büyük Çamlıca Camisi ve Galata Kulesi'nin bir arada olduğu bu muhteşem görüntüye oy verdim. Türkiyemizin en güzide şehri, 7 tepeden oluşan İstanbulumuz, dünyanın göz bebeği. Turizm, tarih ve ekonomik açıdan en önemli şehrimiz." değerlendirmesini yaptı.



"Spor" kategorisinde tercihi "Gol sevinci" oldu



"Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını beğenen Taha Akgül, şöyle konuştu:



"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takımımız çok iyi mücadele etti. Merih Demiral'ın gol sevinci sonrası yapmış olduğu hareket, tamamen Türklüğün simgesi olarak yapılmış bir hareket. Orada bizleri çok gururlandırmıştı. Hak etmediği bir cezaya maruz kaldı. Hem Merih Demiral'a destek olmak hem de başarılı bir şampiyona geçirdiğimiz için bu fotoğrafa oy verdim."



