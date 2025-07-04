Svensson'a Süper Lig'den takip var!

Sağ bek arayışlarına sürdüren Siyah-beyazlılar, transferi gerçekleştiğinde sağ bek rotasyonuna 2 yabancı bulundurmak istemiyor.
SVENSSON İLE AYRILIK UFUKTA
Beşiktaş, yeni transferin ardından bu bölgeye bir de yerli isim alıp Jonas Svensson'la yollarını ayırması bekleniyor.
SÜPER LİG'DEN YAKIN TAKİP!
Süper Lig ekiplerinden birkaç takımın da Norveçli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Samsunspor, Konyaspor, Kayserispor ve Kocaelispor gibi Süper Lig ekiplerinin oyuncuya talip olduğu öğrenildi.
Geçen sezon Beşiktaş formasını 46 kez sırtına geçiren Svensson 1 gol, 4 asistlik performans sağladı.
SVENSSON İLE AYRILIK UFUKTA
Beşiktaş, yeni transferin ardından bu bölgeye bir de yerli isim alıp Jonas Svensson'la yollarını ayırması bekleniyor.
SÜPER LİG'DEN YAKIN TAKİP!
Süper Lig ekiplerinden birkaç takımın da Norveçli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Samsunspor, Konyaspor, Kayserispor ve Kocaelispor gibi Süper Lig ekiplerinin oyuncuya talip olduğu öğrenildi.
Geçen sezon Beşiktaş formasını 46 kez sırtına geçiren Svensson 1 gol, 4 asistlik performans sağladı.