Suudi Arabistan'dan Lewandowski'ye 40 milyon euro!

Barcelona Transfer Haberleri: Suudi Arabistan'dan bir kulüp Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski için 40 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Suudi Arabistan'dan Lewandowski'ye 40 milyon euro!
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02 Eylül 2023 14:24
Son güncelleme 02 Eylül 2023 14:29
Suudi Arabistan'da 20 Eylül'e kadar sürecek olan transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. 

İspanyol basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan ismi açıklanmayan bir kulüp Barcelonalı yıldız santrfor Robert Lewandowski için Katalan ekibine 40 milyon euro'luk teklifte bulundu. 

Suudi ekibinin 35 yaşındaki Polonyalı golcü için Barcelona ile temasa geçtiği belirtildi.

BARCELONA, LEWA'YI BIRAKMIYOR

Haberde Katalan devinin transfer döneminin kapanmasıyla birlikte yeni bir oyuncu transferi yapamayacağı ve bu yüzden de Robert Lewandowski'yi takımda tutacağı ifade edildi. 

Ayrıca Lewandowski'nin de Barcelona'da La Liga şampiyonluğunu hedeflediği ve takımından ayrılmak istemediği öne sürüldü. 

SEZON PERFORMANSI 

Barcelona'daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 46 karşılaşmaya çıkan Lewandowski 33 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki yıldız santrfor bu sezon çıktığı 3 karşılaşmada da 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

 

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