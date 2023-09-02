Suudi Arabistan'da 20 Eylül'e kadar sürecek olan transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan ismi açıklanmayan bir kulüp Barcelonalı yıldız santrfor Robert Lewandowski için Katalan ekibine 40 milyon euro'luk teklifte bulundu.



Suudi ekibinin 35 yaşındaki Polonyalı golcü için Barcelona ile temasa geçtiği belirtildi.



BARCELONA, LEWA'YI BIRAKMIYOR



Haberde Katalan devinin transfer döneminin kapanmasıyla birlikte yeni bir oyuncu transferi yapamayacağı ve bu yüzden de Robert Lewandowski'yi takımda tutacağı ifade edildi.



Ayrıca Lewandowski'nin de Barcelona'da La Liga şampiyonluğunu hedeflediği ve takımından ayrılmak istemediği öne sürüldü.



SEZON PERFORMANSI



Barcelona'daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 46 karşılaşmaya çıkan Lewandowski 33 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki yıldız santrfor bu sezon çıktığı 3 karşılaşmada da 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.







