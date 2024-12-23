Suudi Arabistan'dan Al-Nassr & En-Nesyri iddiası!

Al-Nassr'ın Anderson Talisca'nın yerine Youssef En-Nesyri'yi transfer edeceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Suudi Arabistan'dan Al-Nassr & En-Nesyri iddiası!
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23 Aralık 2024 20:37
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

Arabistan basınına göre; Anderson Talisca transferi için Fenerbahçe ile anlaşan Al-Nassr'ın yeni forveti Youssef En-Nesyri olacak.

Riyad TV, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile anlaştığını ve Brezilyalı oyuncunun yerine Youssef En-Nesyri'yi transfer edeceğini yazdı.

İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Talisca ve En-Nesyri transferleri için görüşmelerin aynı anda yürütüldüğü belirtilirken, Arabistan ekibinin Fenerbahçe'yi transfer için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

JOSE MOURINHO İSTEMİYOR

Arabistan'dan 30 milyon euro'nun üzerinde teklif gelmesine rağmen Jose Mourinho, Faslı oyuncunun satılmasını istemiyor. Fenerbahçe Başkan Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'yla ara sonrasında bir araya gelecek ve Youssef En-Nesyri'nin durumunu konuşacak. Jose Mourinho, daha önce En-Nesyri için gelen teklifi veto etmişti.

PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan En-Nesyri, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı ve güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 

 
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