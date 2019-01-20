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Süper Lig Puan durumu (güncel sıralama), Süper Lig 19. hafta fikstürü

Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? Başakşehir'in Trabzonspor'u mağlup etmesinin ardından Süper Lig puan durumu ve 19. hafta fikstürü burada...

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig Puan durumu (güncel sıralama), Süper Lig 19. hafta fikstürü
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20 Ocak 2019 20:59
Süper Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Ligde Medipol Başakşehir'in Trabzonspor'u 4-2 yenmesinin ardından Süper Lig puan durumu nasıl oluştu? İşte detaylar...

SÜPER LİG'DE 18. HAFTA SONUÇLARI
Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş
Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe
BB Erzurumspor 1 - 2 Atiker Konyaspor
Antalyaspor 0 - 0 Kayserispor
Galatasaray 6 - 0 MKE Ankaragücü
Alanyaspor 2 - 0 Sivasspor
Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir

21 Ocak Pazartesi
Bursaspor 20:00 Fenerbahçe
Kasımpaşa 20:00 Çaykur Rizespor

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)



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SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ



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