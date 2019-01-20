Süper Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Ligde Medipol Başakşehir'in Trabzonspor'u 4-2 yenmesinin ardından Süper Lig puan durumu nasıl oluştu? İşte detaylar...
SÜPER LİG'DE 18. HAFTA SONUÇLARI
Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş
Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe
BB Erzurumspor 1 - 2 Atiker Konyaspor
Antalyaspor 0 - 0 Kayserispor
Galatasaray 6 - 0 MKE Ankaragücü
Alanyaspor 2 - 0 Sivasspor
Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir
21 Ocak Pazartesi
Bursaspor 20:00 Fenerbahçe
Kasımpaşa 20:00 Çaykur Rizespor
SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)
DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SÜPER LİG'DE 18. HAFTA SONUÇLARI
Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş
Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe
BB Erzurumspor 1 - 2 Atiker Konyaspor
Antalyaspor 0 - 0 Kayserispor
Galatasaray 6 - 0 MKE Ankaragücü
Alanyaspor 2 - 0 Sivasspor
Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir
21 Ocak Pazartesi
Bursaspor 20:00 Fenerbahçe
Kasımpaşa 20:00 Çaykur Rizespor
SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)
DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın