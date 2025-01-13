Süper Lig ekibine transfer yasağı!

Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor'a FIFA tarafından transfer yasağı cezası geldi.

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Süper Lig ekibine transfer yasağı!
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13 Ocak 2025 15:00
Son güncelleme 13 Ocak 2025 15:01
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.

2 DÖNEM TRANSFER CEZASI

FIFA, Hatayspor'a Renat Dadashov dosyasından dolayı 2 dönem sportif (kalıcı) transfer yasağı verdi.

Güney ekibi, CAS'a başvurmuş olması halinde öncelikle CAS'tan yürütmenin durdurulmasını talep edecek. Ancak yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde ise devre arası yeni oyuncu transferi yapabilir.

Hatayspor'da geride kalan sezon forma giyen Renat Dadashov, 14'ü ilk 11, 33 maçta görev aldı ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet şu anda 1. Lig'de Ankaragücü'nde oynuyor.

İŞTE TRANSFER YASAĞI ALAN TAKIMLAR

FIFA'nın transfer yasaklı kulüpler listesinde yer alan 6 Süper Lig kulübü şunlar:

Adana Demirspor 2 dönem
Antalyaspor 2 dönem
Eyüpspor 3 dönem
Hatayspor 2 dönem
Kayserispor 3 dönem
Samsunspor 2 dönem

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