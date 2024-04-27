Süper Lig'de Ziyech 4, Kerem Demirbay 6. golünü attı

Galatasaray'da Hakim Ziyech 4, Kerem Demirbay ise 6. kez bir Süper Lig maçında ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılı takımın sezon başında İngiltere'nin Chelsea takımında kadrosuna kattığı Ziyech, sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans yakalayamadı. Ligdeki 15. maçına Adana Demirspor karşısında çıkan tecrübeli futbolcu, 53. dakikada gol perdesini açtı. Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşayan Hakim Ziyech, toplamda da 6 gole ulaştı.
Sezon başında Bayer Leverkusen'den alınan Kerem Demirbay ise 31. lig maçında forma giydi. Adana Demirspor müsabakasına kadar 5 golü bulunan tecrübeli futbolcu, 64. dakikada skoru 2-0'a getirerek 6. kez gol sevinci yaşadı. Avrupa kupalarında da bir golü bulunan Kerem Demirbay, toplam gol sayısını 7'ye yükseltti.
Sarı-kırmızılı takımın sezon başında İngiltere'nin Chelsea takımında kadrosuna kattığı Ziyech, sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans yakalayamadı. Ligdeki 15. maçına Adana Demirspor karşısında çıkan tecrübeli futbolcu, 53. dakikada gol perdesini açtı. Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşayan Hakim Ziyech, toplamda da 6 gole ulaştı.
Sezon başında Bayer Leverkusen'den alınan Kerem Demirbay ise 31. lig maçında forma giydi. Adana Demirspor müsabakasına kadar 5 golü bulunan tecrübeli futbolcu, 64. dakikada skoru 2-0'a getirerek 6. kez gol sevinci yaşadı. Avrupa kupalarında da bir golü bulunan Kerem Demirbay, toplam gol sayısını 7'ye yükseltti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU