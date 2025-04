Phoenix Suns, başantrenör arayışına temkinli bir şekilde yaklaşmayı ve NBA düzeyinde başantrenörlük deneyimi olmayan isimleri de değerlendirmeyi planlıyor.



NBA muhabirleri Marc Stein ve Jake Fischer'in The Stein Line üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Suns bu kez farklı bir strateji izlemeye hazırlanıyor.



Geçtiğimiz iki sezonda Frank Vogel ve Mike Budenholzer gibi daha önce NBA şampiyonluğu yaşamış koçlarla çalışan Suns, her iki isimle de sadece birer sezon çalıştıktan sonra yollarını ayırmıştı.



Görüşülen potansiyel adaylar arasında Cleveland Cavaliers yardımcı antrenörü Johnnie Bryant ve Houston Rockets asistanı Royal Ivey öne çıkıyor. Ayrıca Dallas Mavericks'te görev yapan Jared Dudley ve Sean Sweeney'nin de değerlendirme listesinde olduğu bildirildi.



Chauncey Billups (Portland Trail Blazers) ve Willie Green (New Orleans Pelicans) gibi isimlerin de kısa süreliğine gündeme geldiği, ancak Billups'ın Portland ile sözleşme uzattığı ve Green'in Pelicans'ta kalacağı ifade ediliyor.