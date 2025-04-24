Suns ve Hawks'ın radarında Bob Myers var!

Phoenix Suns ve Atlanta Hawks, The Stein Line'dan Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre eski Golden State Warriors yöneticisi Bob Myers'ı kendi ön bürolarının başına getirmeye istekli.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Suns ve Hawks'ın radarında Bob Myers var!
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24 Nisan 2025 14:14
Phoenix Suns ve Atlanta Hawks, The Stein Line'dan Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre eski Golden State Warriors yöneticisi Bob Myers'ı kendi ön bürolarının başına getirmeye istekli.

Myers, 2011–2023 yılları arasında Warriors'ın mimarlığını üstlenmiş, şampiyonluklarla dolu bir döneme liderlik etmişti. Şu anda ESPN'de yorumculuk yapmasının yanı sıra, NFL takımı Washington Commanders'a danışmanlık veriyor.

Los Angeles'ta yaşayan Myers'ın Suns ile anlaşması lokasyon açısından mantıklı görünürken, Hawks gibi doğu yakası takımıyla anlaşması daha zor bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Suns'ın sahibi Mat Ishbia, 2023'te kulübü devraldıktan sonra büyük harcamalar yaptı. Ancak mevcut maaş sınırı kısıtlamaları ve draft haklarının eksikliği, bu görevi oldukça zor hale getiriyor.

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