Sumudica ve Lucescu canlı yayında: 'Sen benim babamsın'

Mircea Lucesu ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Romanya'da canlı yayında 3-3 biten Galatasaray - Gaziantep maçını konuştu.



Mircea Lucescu, "Marius'un Galatasaray'a karşı oynadığı maçı izledim. Onu tebrik ediyorum. Galatasaray'a karşı çok iyi performans gösterdi." yorumunu yaptı.



Bu sözler üzerine canlı yayına bağlanan Sumudica, "Tüm hayatım boyunca Mircea Lucescu gibi bir teknik direktör olmaya çalıştım. Hakkımdaki yorumlarını duyunca gözyaşlarına boğuldum. Sen benim manevi babamsın. Futbol kariyerimi sana borçluyum. Bana futbolla ilgili öğrendiğim her şeyi sen öğrettin." ifadelerini kullandı.



Gaziantep'in hocası, "Nereye gitsem, herkes bana Lucescu'yu sorar. Benim için senin anlamın büyük. Bir Romen olarak Mircea Lucescu ile gurur duyuyorum. Bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerinden birisin." dedi.



"PANCU, TÜRKİYE'YE GEL"



Marius Sumudica, Rapid Bükreş teknik direktörlüğü görevinden ayrılan ve kulübün başkanlığı teklif edilen Daniel Pancu'nun durumuyla ilgili gelen soruya Sumudica, "Pancu'yu herkes tanır. Türkiye'de bana herkes onu soruyor. Ancak, Beşiktaş'ta oynamak başka, teknik direktörlük yapmak başka. Teknik direktörlük, oynamaktan daha zordur. Pancu, Türkiye'de tarihe geçmiş bir futbolcu. Ona teknik direktörlüğe devam etmesi gerektiğini söyledim. Çok büyük bir ismi var. Türkiye'ye gelip teknik direktörlük yapabilir. Burada hemen gerçeğin farkına varır. O benim dostum, severim ve saygım duyarım. İstanbul'da beni kim durdursa ya Hagi'yi ya Pancu'yu soruyor. Bu yüzden Pancu ile görüşmemde, "Teknik direktörlüğü bırakma, bırakırsan aptallık edersin." dedim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



