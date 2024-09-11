Sumudica: 'Boupendza, Rapid'e geliyor'

Rapid Bükreş, Mısır ekibi Zamalek'in açıkladığı ancak yaşanan sıkıntılar sebebiyle transferi iptal olan Aaron Boupendza'yı kadrosuna katıyor.



Romanya temsilcisinin teknik direktörü Marius Sumudica, tecrübeli golcüyü transfer ettiklerini duyurdu.



"BEN OLMASAM RAPID'E GELMEZDİ"



Sumudica yaptığı açıklamada, "Aaron Boupendza, Zamalek ile sözleşme imzalamadı. Onun gibi bir oyuncuyu nasıl transfer ettiğimizi soran çok sayıda mesaj aldım. Anlaşmaya vardık. Sözleşme için resmi evraklar hazırlanıyor. Vize işlemlerinden sonra Bükreş'e gelecek. Ben olmasaydım Rapid'e gelmeyecekti ama kulübün mali anlamda gösterdiği çaba da önemliydi. Böyle bir futbolcuyu buraya getirmek kolay değil." ifadelerini kullandı.



Mısır ekibi Zamalek, 8 Eylül'de resmi hesabından Gabonlu golcüyü kadrosuna kattığını açıklamıştı.



GOL KRALI OLMUŞTU



Gabonlu golcü, 2020/21 yılında Hatayspor'da 22 golle gol kıralı olmuştu.



28 yaşındaki oyuncu, Hatayspor'dan 4.25 Milyon euroya Al-Arabi'ye transfer olmuştu. Kariyeri boyunca 190 maça çıkan Boupendza, 78 gol ve 18 asist yaptı.





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